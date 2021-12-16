Секретарь СБ Армении и помощник президента США обсудили вопросы безопасности в регионе

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян и помощник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с безопасностью в регионе и вокруг Армении. В этом контексте также обсуждались возможности регионального экономического сотрудничества, которое создаст дополнительные гарантии безопасности для долгосрочной стабильности и мира в регионе", - отмечается в сообщении армянского Совбеза.

Как говорится в релизе, "стороны отметили успехи демократических реформ в Армении, которые играют особую роль в армяно-американских двусторонних отношениях". "В этой связи Григорян поблагодарил Салливана за приглашение Армении участвовать на "Саммите за демократию", что является фактическим свидетельством этих успехов", - подчеркивается в сообщении.

В завершение встречи Григорян пригласил Салливана посетить Армению.