Лаос с 1 января возобновит прием иностранных туристов

ХАНОЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Лаос с 1 января 2022 года возобновит прерванный пандемией прием иностранных туристов при условии наличия у них сертификата пройденной вакцинации против COVID-19. Соответствующее решение обнародовала канцелярия премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики Пханкхама Випхавана, сообщила в четверг газета Laotian Times.

Согласно опубликованному уведомлению, правительство утвердило план пилотного открытия страны под названием "Зеленая зона для путешествий в Лаосе". В соответствии с ним туристам будет разрешено посещение провинций и городов с благоприятной эпидемической обстановкой, признанных зелеными зонами. В таких районах порядка 80% населения, а также до 95% сотрудников сферы обслуживания будут вакцинированы от COVID-19. К их числу относятся в том числе столица Вьентьян, туристическая деревня Ванвьенг, древняя столица Луангпрабанг, а также провинция Сиенкуанг, где расположена Долина кувшинов.

Как отмечается в решении канцелярии правительства, для въезда в страну необходимо будет иметь сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет. По прибытии в Лаос туристам предложат установить приложение для отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране.

Власти Лаоса придают важное значение развитию принимающей туристической сферы, поскольку она служит важным источником валютных поступлений в местный бюджет. Несмотря на то что Лаос не имеет выхода к морю и лишен условий для пляжного отдыха, он предлагает своим гостям отличные возможности для познавательного и экологического туризма. На территории республики находятся свыше двух тысяч интересных мест и объектов, посещаемых туристами. Среди них есть многочисленные памятники истории, архитектуры и культуры, национальные парки с водопадами и горными озерами. Древняя лаосская столица Луангпрабанг известна своими многочисленными буддийскими храмами и святилищами.