Словакия считает необходимой координацию действий ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает необходимым договориться о координации действий стран Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины и по вопросу о возможных дополнительных санкциях против РФ в случае дальнейшей эскалации на российско-украинской границе.

"Для Словакии очень важно, чтобы мы, страны Евросоюза, действовали [по ситуации вокруг Украины] совместно и координировано также и в рамках НАТО, а также и с США, - заявил Хегер журналистам в четверг перед началом саммита глав государств и правительств Евросоюза. - В качестве профилактической меры по урегулированию напряженности важно озвучить и санкции, которые были бы введены [против РФ] в случае усиления напряженности. Этим мы вызовем [реакцию, направленную] на снижение напряженности и переход к диалогу. Мы, Словакия, весь регион [Центральной и Восточной Европы], нуждаемся в стабильности, нуждаемся в мире, нуждаемся в добрых отношениях [между государствами]".

Ситуации на востоке Украины, как сказал премьер, будет уделено значительное внимание на начинающемся саммите ЕС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.