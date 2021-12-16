{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Япония выразила России протест из-за стрельб у Кунашира

Российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ острова Кунашир. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах
Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Отмечается, что российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах. По данным агентства, японские власти по дипломатическим каналам выразили РФ протест. "[Стрельбы] связаны с усилением [российского] военного присутствия на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), что противоречит японской позиции", - приводит агентство слова формулировки протеста.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ
Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи", отметил канцлер ФРГ
Читать полностью