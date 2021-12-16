Япония выразила России протест из-за стрельб у Кунашира

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ острова Кунашир. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Отмечается, что российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах. По данным агентства, японские власти по дипломатическим каналам выразили РФ протест. "[Стрельбы] связаны с усилением [российского] военного присутствия на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), что противоречит японской позиции", - приводит агентство слова формулировки протеста.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.