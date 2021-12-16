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Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ

Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи", отметил канцлер ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи"; Германия дала четкий ответ на это, выслав двух российских дипломатов. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.

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"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ", - сказал Шольц.

В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили, которое произошло в столице ФРГ более двух лет назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ.

После приговора суда Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и сообщила о объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Как сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, Берлин намерен на саммите ЕС склонить глав государств и правительств к принятию общего заявления с осуждением действий России в ситуации вокруг убийства Хангошвили. В нем ЕС якобы может также пригрозить санкциями Москве. В то же время до новых ограничений дело вряд ли дойдет, пишет Der Spiegel.

Теги
ГерманияРоссияШольц, Олаф
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