Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи"; Германия дала четкий ответ на это, выслав двух российских дипломатов. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.

"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ", - сказал Шольц.

В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили, которое произошло в столице ФРГ более двух лет назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ.

После приговора суда Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и сообщила о объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Как сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, Берлин намерен на саммите ЕС склонить глав государств и правительств к принятию общего заявления с осуждением действий России в ситуации вокруг убийства Хангошвили. В нем ЕС якобы может также пригрозить санкциями Москве. В то же время до новых ограничений дело вряд ли дойдет, пишет Der Spiegel.