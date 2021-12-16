Шольц: участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Участники саммита ЕС в Брюсселе в свете ситуации вокруг Украины подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.

"Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями [российских] войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира в Европе, что мы вместе будем делать все для того, чтобы они действительно не нарушались", - сказал Шольц, для которого нынешний саммит ЕС станет первым на посту главы германского правительства.

"Возможная агрессия России в отношении Украины" станет одной из главных тем саммита ЕС 16 декабря в Брюсселе. Кроме того, в рамках обсуждения ситуации на Украине лидеры 27 стран примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации минских соглашений по украинскому урегулированию, сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.