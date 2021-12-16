СМИ: Аддис-Абеба призвала Африку протестовать против спецсессии СПЧ ООН по Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Аддис-Абеба призвала страны Африки присоединиться к ней и выразить протест против проведения специальной сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН 17 декабря в Женеве, посвященной ситуации в Эфиопии. Об этом сообщила в четверг эфиопская радиостанция Fana .

"Решение о проведении этой сессии политически мотивировано и игнорирует приверженность Эфиопии выполнению рекомендаций доклада по результатам расследования, проведенного по вопросам предполагаемых нарушений прав человека в Тыграе экспертами ООН и Комиссара Совета Европы по правам человека, - цитирует радио заявление представителя МИД Эфиопии Фиссаху Шавеля, который провел в Аддис-Абебе встречу с послами африканских государств. - Страны Африки призваны общими усилиями сопротивляться попыткам оказания давления извне и вмешательства в их внутренние дела, оставаясь верными принципу нахождения африканского решения африканских проблем".

"Во время оккупации областей Амхара и Афар повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) совершили многочисленные расправы над мирными людьми и уничтожали их собственность, - отметил Фиссаха Шавель. - Некоторые страны и известные СМИ продолжают дезинформировать мировую общественность, пытаясь очернить образ Эфиопии. Союзники террористической группировки стремятся делигитимизировать и подорвать правительство Эфиопии".

С инициативой проведения спецсессии СПЧ выступили страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Украина, а также США, Канада и Австралия.

Повстанческие силы НФОТ в июле начали операцию против федеральных войск Эфиопии, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под свой контроль несколько ключевых городов на территориях двух штатов, прилегающих к Тыграю. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление. В конце ноября премьер-министр Абий Ахмед отправился на фронт и лично возглавил контрнаступательную операцию правительственных войск. По итогам ее первой фазы армия Эфиопии отбила у НФОТ стратегически важные города Касагита, Бурка и Чифра и еще несколько населенных пунктов.