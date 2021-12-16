Шольц заявил, что ЕС в ситуации с мигрантами не позволит случиться тому, что задумал Минск

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Участники саммита ЕС в Брюсселе обсудят кризис с мигрантами, прибывающими через Белоруссию, который является гибридной атакой со стороны Минска. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.

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"Речь пойдет о важных вопросах, в особенности, о тех, которые нас волнуют в свете гибридной атаки из Белоруссии на европейской границе", - заявил он. "Мы заявили о нашей солидарности с Польшей, которая в действительности столкнулась с серьезным вызовом", - сказал Шольц.

"Мы вместе предпримем действия, чтобы ее [атаку] отразить и позаботиться о том, чтобы не сработало то, что задумал тамошний режим (имеются в виду власти Белоруссии - корр. ТАСС)", - утверждал Шольц, отметив, что усилия ЕС по недопущению притока беженцев через Белоруссию уже привели к результату, например, по его оценке, многие авиакомпании отказались от перевозки мигрантов. "Я считаю, что это путь, которым мы пойдем дальше", - добавил глава правительства ФРГ.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Государства ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.