СМИ: Баку не поддержал пункт декларации "Восточного партнерства" по Белоруссии

БАКУ, 16 декабря. /ТАСС/. Азербайджан отказался присоединяться к пункту итогового заявления саммита "Восточного партнерства", касающегося внутриполитической ситуации в Белоруссии. Об этом сообщило в четверг бакинское агентство Trend со ссылкой на источники в азербайджанской делегации.

По информации агентства, делегация республики выразила несогласие с 11-м параграфом совместной декларации состоявшегося накануне в Брюсселе саммита, представив особое мнение. В агентстве добавили, что о решении делегации из Баку объявил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель.

Итоговое заявление саммита не содержит упоминаний о перспективе вступления стран - участниц партнерства в ЕС. В опубликованном документе, который содержит 24 страницы, речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке реформ и целях развития в будущем. В нем подчеркивается, что страны ЕС поддерживают реформы и усилия, направленные на интеграцию в единый рынок ЕС и процесс сближения регуляторных норм стран "Восточного партнерства" с правилами Евросоюза. Согласно итоговому документу, в следующем году встреча "Восточного партнерства" проводиться не будет, очередной саммит намечен только на 2023 год.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.