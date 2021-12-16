Зеленский выступил против военного противостояния с Россией

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв и рассчитывает на дипломатический формат переговоров.

"Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]", - сказал он в четверг на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский также сообщил, что очень детально обсудил в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и РФ. "То, что я слышу, что большинство стран Европейского союза или "Восточного партнерства" поддерживают именно позицию Украины, все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет", - отметил украинский лидер.