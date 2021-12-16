Лукашенко заявил о ликвидации всех организаций, готовивших переворот на зарубежные деньги

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации всех организаций, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот в республике.

"Предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями, - заявил Лукашенко в четверг на совещании с правительством, сообщает агентство БелТА. - Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали".

По его словам, эти организации сегодня просят о восстановлении. "И они сегодня взвыли: "Восстановите обратно!" Они никогда не будут восстановлены", - подчеркнул президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что "любые фонды, любые организации могут существовать, но заниматься конкретным делом во благо родины". "Пусть защищают больных, лечат ковид, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек и так далее - милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды - пожалуйста", - отметил он.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений и СМИ к теневому движению финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года. КГБ Белоруссии сообщил, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц", при этом были проведены многочисленные обыски у правозащитников, НПО, НКО и западных СМИ.