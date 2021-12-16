Парламент Молдавии отказался заслушать высылку из страны российских общественников

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался в четверг заслушать руководителей силовых структур в связи с высылкой из страны десяти общественных деятеле России. С предложением включить этот вопрос в повестку заседания выступил оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, однако большинство, которое контролирует поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности (ПДС), отклонила его.

"Десять российских граждан не пропущены на территорию Молдавии и высланы без объяснений причин. Сомнительно, что они представляют исключительную угрозу национальной безопасности нашей страны, хотелось бы узнать кто был автором этой недружелюбной акции", - заявил депутат БКС Константин Старыш. Он предложил вызвать в парламент и заслушать главу МИД Николая Попеску, руководителя пограничной полиции Росияна Василоя и главу Службы информации и безопасности Александра Есауленко.

В этому году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в непризнанное Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с тираспольскими представителями, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей. Она выразила надежду, что в Москве рассчитывают, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям.