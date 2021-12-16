Еще пять штатов решили оспорить право Пентагона на принуждение нацгвардейцев к вакцинации

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Вслед за Оклахомой еще пять штатов решили оспорить право министерства обороны США на принуждение бойцов Национальной гвардии к прохождению вакцинации от COVID-19. Как сообщила в среду газета Army Times , губернаторы Вайоминга, Айовы, Аляски, Небраски и Миссисипи направили на этой неделе министру обороны США Ллойду Остину совместное письмо, в котором его угрозы в адрес отказывающихся прививаться нацгвардейцев - глава Пентагона пригрозил им отлучением от прохождения подготовки и последующим увольнением - названы неконституционными и выходящими за рамки его полномочий.

Губернаторы, пишет издание, в частности, попросили министра отменить введенный им запрет на участие непривитых нацгвардейцев в проводимых для них по выходным дням тренировочных занятиях и в иных мероприятиях по повышению боевого мастерства. Губернаторы мотивировали свою просьбу тем, что в мирное время национальные гвардейцы находятся в их подчинении и, соответственно, властям штата, а не федеральному центру, решать, что тем и как делать. "В конце концов, Конгресс [США] обязал бойцов Национальной гвардии посещать учебные занятия своих подразделений", - цитирует газета совместное послание глав пяти штатов.

Секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил изданию получение министром данного послания. "Мы получили этом письмо губернаторов и ответим на него в должное время", - сообщил он.

Противостояние с Пентагоном по поводу военного будущего невакцинированных национальных гвардейцев было, как напомнила Army Times, начато губернатором Оклахомы Кевином Ститтом, который еще в начале ноября обратился к министру обороны с просьбой приостановить для бойцов Национальной гвардии штата действие распоряжения об обязательной вакцинации, так как около 13% ее состава твердо заявили о нежелании делать такие прививки, и их придется уволить, а штат не может пойти на такие "потери", тем более что они могут оказаться еще большими, ведь пока полный курс вакцинации прошли лишь 40% нацгвардейцев Оклахомы.

В конце ноября Остин отказал Ститту в предоставлении запрошенного им исключения дня его нацгвардейцев. В своем ответе министр воздержался от конкретизации того, как Пентагон намерен обеспечить выполнение требования об обязательной вакцинации, но предположил, что отказавшиеся прививаться бойцы могут лишиться федерального статуса, что скажется на размере полагающихся им выплат и получении иных выгод в будущем. И тогда 2 декабря губернатор Оклахомы и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор обратились в федеральный суд с исковым заявлением, в котором потребовали запретить администрации Джо Байдена принуждение бойцов Национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от COVID-19. Ответчиками в этом иске были названы президент Джо Байден и министр обороны США.