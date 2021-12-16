США пригласят Тайвань для участия в военно-морских учениях RIMPAC в 2022 году

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 декабря. /ТАСС/. Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год содержит рекомендации пригласить Тайвань на военно-морские учения в Тихом океане RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) в 2022 году. Об этом сообщило в четверг центральное информационное агентство острова.

"США будут продолжать поддерживать развитие дееспособных и современных сил обороны, необходимых Тайваню для поддержания достаточного потенциала самообороны", - говорится в законопроекте.

В документе, утвержденном Сенатом Конгресса, также содержатся рекомендации расширять сотрудничество между оборонным ведомством острова и Национальной гвардией США.

Постоянными участниками RIMPAC являются США, Канада и Австралия. В 1980 году к маневрам присоединились морские силы самообороны Японии, в 1990 году - ВМС Республики Корея. С тех пор число участников постоянно росло, в том числе за счет государств, не входящих в регион (Великобритания - регулярно с 2000 года). В 2014 году к RIMPAC присоединились Китай, Бруней и Норвегия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.