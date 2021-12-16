Лукашенко намерен разобраться с чиновниками, имеющими антигосударственную позицию

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что с чиновниками, занимающими антигосударственную позицию, особенно теми, кто нарушал закон, необходимо разобраться, но без перегибов, как в 1930-е годы.

"Всех этих подписантов [за альтернативных кандидатов в период президентских выборов] мы должны видеть, особенно если они работают где-то "наверху", в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них - зачем? Тем более многие уже в третий раз "переобулись", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с правительством, сообщает агентство БелТА. - Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона, у нас их тоже немало, вот с этими мы должны разобраться". При этом он подчеркнул, что "делать это надо аккуратно, осторожно". "Не должно быть компанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров и полетят невинные головы", - предостерег Лукашенко.

Он отметил, что не должно быть перегибов и каких-то "накатов, как в 1930-е годы". "Вы знаете, вот там репрессии и прочее было. <…> Будем считать, что в 1937-1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее. Началась война, а генералы сидят в тюрьме, пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было", - отметил Лукашенко.

По его словам, власть должна видеть, особенно людей в государственном аппарате, которые подписались за "альтернативщиков". "Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали", - сказал Лукашенко, отметив, что об этом свидетельствуют социологические исследования. "Но если вы руководите коллективом, вы государственные люди, неважно, частное или государственное предприятие, тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае <…> мы будем расценивать это как предательство", - отметил Лукашенко.

Он указал на то, что, если кто-то хочет быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти, тому дорога в Литву или Польшу. "Вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться, - сказал президент - Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите".