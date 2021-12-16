Оверчук считает, что статус наблюдателя в ЕАЭС выгоден Баку в вопросе осведомленности

БАКУ, 16 декабря. /ТАСС/. Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сулит Азербайджану больше выгод в плане осведомленности о деятельности организации. Такое мнение в четверг высказал в беседе с журналистами вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Статус наблюдателя дает возможность стране быть более осведомленной в том, что происходит [в ЕАЭС]. В Азербайджане очень мало тех, кто знает об ЕАЭС, а примерно 30-40 процентов населения, согласно озвученным сегодня данным, вообще не знают, что это такое. Поэтому необходимо повышать уровень такой осведомленности. И формой такой работы, в том числе является и статус наблюдателя", - сказал вице-премьер в кулуарах проходящей в Баку конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов".

По его словам, в рамках этого статуса страна-наблюдатель может принимать участие в деятельности рабочих органов ЕАЭС, получать всю документацию, видеть как работает организация изнутри, поскольку обладает возможностью иметь своего представителя в союзе. "Соответственно, когда больше знаешь, можешь получать больше выгод от сотрудничества. Поэтому это выгодно абсолютно, для Азербайджана в том числе", - подчеркнул Оверчук.

10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является ВЕЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом.