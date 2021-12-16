Опрос: более 72% белорусов доверяют Лукашенко

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Более 72% белорусов доверяют президенту республики Александру Лукашенко, и порядка 44% считают важным его стремление сохранить суверенитет страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM, опубликованные в четверг агентством БелТА.

По данным исследователей, президенту полностью доверяют 45,9% опрошенных. Еще 26,4% сказали, что скорее доверяют ему, чем нет.

При этом 43,7% респондентов считают наиболее значимыми инициативы президента по сохранению суверенитета и независимости страны, 38,7% - по поддержке многодетных семей. 31,8% назвали важной жилищную политику главы государства, еще 27,6% - укрепление обороноспособности страны, инициативы по интеграции с РФ в рамках Союзного государства - 24,8%

Что касается отношения к другим государственным институтам, то 41,8% белорусов ответили, что доверяют армии, скорее доверяют - 28,8%, церкви доверяют 35,2% и скорее доверяют 30,3%, правоохранительным органам - 32,7% и 29,8% соответственно, Всебелорусскому народному собранию - 32,4% и 29,8%, правительству - 31,5% и 28,3%, судам - 29,6% и 28,7%, парламенту - 28,8% и 27,6%.

В опросе приняли участие 10 217 человек. Исследованием были охвачены все области страны и Минск.