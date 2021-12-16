МИД КНР опроверг заявления о том, что дипломаты Литвы в Китае боятся за свою безопасность

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Заявления о том, что сотрудники находящихся в Китае литовских учреждений беспокоятся о своей безопасности, являются абсолютно безосновательными. Как заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Вильнюс никогда не сообщал о подобном Пекину.

"Я хочу подчеркнуть, что утверждения, будто сотрудники находящихся в Китае литовских учреждений беспокоятся о своей безопасности, а также заявления о том, что правительство КНР запрещает китайским сотрудникам работать в находящихся в Китае представительствах Литвы, совершенно безосновательны", - сказал он на регулярном брифинге.

Дипломат также указал на то, что Китай всегда придавал большое значение обеспечению безопасности находящихся в КНР дипломатических представительств иностранных государств, в том числе Литвы, и их сотрудников, а также обеспечению их нормальной работы. Он также отметил, что литовская сторона никогда не сообщала Китаю о каких-либо вопросах, связанных с личной безопасностью.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В ноябре правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Кроме того, Китай предложил назвать посольство Литвы в Пекине офисом уполномоченного по делам. В ответ на это Литва отозвала временного поверенного в делах Аудру Чяпене для консультаций в Вильнюс. В связи с отсутствием замещающего дипломата посольство Литвы временно продолжает свою работу удаленно и будет ждать, пока Пекин продлит аккредитацию дипломатов.

Пекин также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву из базы данных своей таможенной системы.