В ОДКБ сообщили, что налаживание диалога и сотрудничества с Китаем стоит на повестке дня

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Налаживание диалога и сотрудничества с Китаем с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе стоит в ОДКБ на повестке дня. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня. Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также Устава ОДКБ", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, в Секретариате ОДКБ приветствуют заявление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сделанное им в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря. Лидер КНР выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе.

15 декабря в формате видеосвязи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа глав государств длилась около полутора часов. По его словам, российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и будущие встречи, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.