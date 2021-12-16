{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что в 2022 году намерен сконцентрироваться на борьбе с олигархами

По словам украинского президента, "никаких заговоров и схем, чтобы слить государство", никто больше не простит

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен сосредоточиться в следующем году на борьбе с олигархами, вакцинации от коронавируса, судебной и инфраструктурной реформах.

"В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия - для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство - это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для процесса вывода из тени экономических и политических отношений в Украине", - говорится в его статье для издания "Новое время".

По словам Зеленского, "этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть". "Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы слить государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех", - заявил президент.

Среди других задач он назвал продолжение кампании по вакцинации, судебную и инфраструктурную реформы. "Только полный курс прививки для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине", - подчеркнул украинский лидер.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
СМИ: в ЮАР на важнейших автомобильных трассах развернули войска
В Минобороны страны сообщили, что непосредственную угрозу для нормального движения транспорта и грузоперевозок может представлять блокада водителями грузовиков участков дороги
Читать полностью