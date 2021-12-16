Зеленский заявил, что в 2022 году намерен сконцентрироваться на борьбе с олигархами

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен сосредоточиться в следующем году на борьбе с олигархами, вакцинации от коронавируса, судебной и инфраструктурной реформах.

"В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия - для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство - это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для процесса вывода из тени экономических и политических отношений в Украине", - говорится в его статье для издания "Новое время".

По словам Зеленского, "этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть". "Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы слить государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех", - заявил президент.

Среди других задач он назвал продолжение кампании по вакцинации, судебную и инфраструктурную реформы. "Только полный курс прививки для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине", - подчеркнул украинский лидер.