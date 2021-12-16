Президент Монголии назвал сотрудничество с Россией историческим прецедентом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высоко оценил дружественные отношения с Россией на протяжении последнего столетия, назвав их "редким историческим прецедентом". Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении ста лет - это редкий, исторический прецедент", - отметил монгольский президент на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".

Ухнаагийн Хурэлсух назвал отношения между Москвой и Улан-Батором "образцовыми, традиционными и историческими".

По его словам, оба лидера в ходе переговоров "с гордостью отметили добрую традицию взаимопомощи между народами Монголии и России". Он также отметил, что президенты двух стран "выразили намерение развивать политический диалог в соответствии с принципами равноправия и уважения, территориальной целостности и норм международного права".

Это первая встреча Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха после избрания последнего президентом Монголии. До этого они виделись, когда Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост премьер-министра страны, в последний раз его переговоры с Путиным проходили в декабре 2019 года в Сочи.