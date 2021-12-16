МИД Саудовской Аравии опроверг данные о встрече саудовских и иранских экспертов в Иордании

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг в четверг распространенную ранее информацию о проведении в Иордании консультаций между саудовскими и иранскими специалистами по вопросам безопасности.

"В Иордании не было никакой встречи. Там проводился научный форум, в котором принимали участие представители нескольких стран. <...> Да, между нами [и Ираном] действительно есть прямой диалог и состоялись уже четыре встречи", - заявил дипломат на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

В понедельник государственное иорданское агентство Petra проинформировало о том, что в Аммане состоялся диалог между представителями Ирана и Саудовской Аравии относительно взаимодействия по вопросам региональной безопасности. Между тем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя иранского руководства, встреча носила неофициальный характер и на ней присутствовали только эксперты в частном порядке.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. В исламской республике эти действия королевства расценивают как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Иран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, также и против Саудовской Аравии.

В мае президент Ирака Бархам Салех сообщил о проведении в Багдаде переговоров между представителями Саудовской Аравии и Ирана. К настоящему моменту в иракской столице состоялись уже четыре раунда подобных консультаций.

Ситуация в Ливии

В свою очередь глава МИД Египта, выступая на пресс-конференции, указал на тесную координацию между Каиром и Эр-Риядом по целому ряду двусторонних и региональных вопросов. В частности, говоря о ситуации в Ливии, Шукри подчеркнул важность проведения запланированных в текущем месяце всеобщих выборов в этой североафриканской стране.

"Мы, как и международное сообщество в целом, подчеркиваем важность проведения выборов 24 декабря, которые станут законным выражением волеизъявления ливийского народа. <...> Мы будем координировать наши позиции по данному вопросу с саудовскими коллегами и с партнерами из других арабских стран, а также будем взаимодействовать в том, что касается необходимости вывода иностранных сил и наемников из Ливии", - отметил глава египетского внешнеполитического ведомства.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения следовало подготовить законодательную базу: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Избирательная кампания в Ливии стартовала 8 ноября, однако до сих пор не ясно, состоится ли голосование в запланированные сроки из-за продолжающихся споров относительно его конституционности.