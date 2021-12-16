Госдеп: РФ уделяла в 2020 году приоритетное внимание борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Борьба с терроризмом была одним из приоритетов для России в 2020 году, при этом угроза для нее со стороны различных террористических групп продолжала сохраняться. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента США "Докладе о терроризме в странах мира в 2020 году" (Country Reports on Terrorism 2020).

"Российская Федерация продолжала уделять приоритетное внимание в 2020 году усилиям по борьбе с терроризмом", - отмечается в документе.

При этом в Госдепартаменте полагают, что РФ "оставалась целью как для внутренних, так и для международных террористических групп, в особенности тех, которые связаны с действующими долгое время сепаратистскими группами в регионе Северного Кавказа".

Как считает американское внешнеполитическое ведомство, "основной причиной для беспокойства правительства" РФ в 2020 года оставались исламистские группировки, "в том числе те, которые имеют идеологические связи с ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ], а также те, которые состоят из боевиков, возвращающихся из Сирии".

Госдеп при этом утверждает, что РФ "использовала борьбу с терроризмом и "экстремизмом" в качестве предлога для препятствования осуществлению прав человека или же для других задач как внутренней, так и внешней политики". В то же время в Вашингтоне признают, что "Россия должным образом применяла свое антитеррористическое законодательство в рамках целого ряда дел о терроризме в течение года".

В апреле этого года первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета России Игорь Кулягин сообщил, что сотрудники российских правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 96 нападений бандитов, в том числе 44 теракта. За год были уничтожены более 50 боевиков, задержано свыше 800 бандитов и их пособников, пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.