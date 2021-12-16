Байден продлил на год действие указа о санкциях в рамках Глобального акта Магнитского

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг продлил на один год действие указа, в соответствии с которым вводятся санкции на основании Глобального акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

В нем американский лидер постановляет "продлить на один год действие режима чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией". "Широкое распространение и серьезный характер нарушений прав человека и коррупции, источник которых, полностью или в значительной части, находится за пределами США, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - добавил Байден.

Предыдущий президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря 2017 года, а затем продлевал соответствующий указ, а также ввел финансовые санкции и визовые ограничений в отношении ряда лиц, включая сына занимавшего на тот момент пост генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артема, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, экс-руководителя украинского спецподразделения "Беркут" Сергея Кусюка.

Согласно Глобальному акту Магнитского, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.