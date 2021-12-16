Госдеп сообщил, что количество терактов в мире увеличилось в 2020 году на 15%

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Число различных террористических вылазок в мире увеличилось в 2020 году на 15%. Такие данные приводятся в очередном ежегодном докладе Госдепартамента о борьбе с терроризмом, который был обнародован в четверг.

Как уточняется в этом исследовании, в прошлом году американское правительство зафиксировало 10 172 инцидента террористической направленности в различных странах. Эти вылазки унесли жизни 29 389 человек. При этом ранения получили 19 413 человек, а еще 4 471 был похищен. "Число инцидентов в 2020 году представляет 15-процентный рост по сравнению с 2019 годом", - отмечает внешнеполитическое ведомство США. По его свидетельству, данный всплеск террористической деятельности также привел к увеличению на 12% (в сравнении с 2019 годом) количества погибших.

Согласно выводам Госдепартамента, в значительной степени означенные тенденции объясняются "111-процентным ростом числа инцидентов в Йемене и соседней Саудовской Аравии", а также активизацией боевиков в Африке, особенно в зоне Сахеля, Мозамбике и Демократической Республике Конго.

Атаки филиалов ИГ

По данным Госдепа, филиалы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по всему миру, несмотря на разгром ядра этой организации на территории Ирака и Сирии, продолжают представлять угрозу. В 2020 году зафиксировано рекордное количество жертв атак их боевиков.

"Несмотря на важные успехи в борьбе с терроризмом, террористические группировки оставались постоянной и повсеместной угрозой по всему миру. Хотя ИГ потеряла всю территорию, захваченную в Ираке и Сирии, эта организация и ее ответвления продолжили проводить всемирную террористическую кампанию, осуществляя смертоносные атаки по всему миру. Растущую угрозу иллюстрирует тот факт, что деятельность филиалов ИГ за пределами Ирака и Сирии привела в 2020 году к большему числу смертей, чем за любой предыдущий год", - сказано в документе.

В нем также говорится о росте количества атак ИГ в Ираке и Сирии в первой половине 2020 года.