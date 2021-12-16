В США рассказали, почему оставили КНДР в списке "спонсоров терроризма"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. КНДР по-прежнему остается в американском списке государств - спонсоров терроризма из-за ее "проблематичного и вызывающего беспокойство" поведения в ряде сфер. Об этом заявил в четверг и. о. координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

Во время специального брифинга, посвященного публикации американским внешнеполитическим ведомством очередного ежегодного доклада о борьбе с терроризмом, один из журналистов отметил, что в упомянутый перечень КНДР попала в 2017 году, а "в последнее время Северная Корея не была вовлечена в международные террористические атаки, однако активно испытывала свое оружие". В связи с этим представитель СМИ попросил Годфри рассказать, что, по мнению Вашингтона, должна сделать КНДР для исключения ее из списка.

"Поведение КНДР в ряде сфер, как мне кажется, остается проблематичным и вызывающим беспокойство. Отчасти по этой причине она остается в списке", - ответил представитель Госдепа. Дополнительных подробностей он приводить не стал.

Помимо КНДР, власти США относят к числу "государств - спонсоров терроризма" Иран, Сирию и Кубу.