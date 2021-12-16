Госдепартамент утверждает, что несколько главарей "Аль-Каиды" живут в Иране

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американская администрация считает, что ряд главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) продолжает находиться в Иране с ведома властей в Тегеране. Об этом сообщил в четверг и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что главари "Аль-Каиды" продолжают жить в Тегеране. В Тегеране и вокруг Тегерана. И тем, что имело место оказание содействия им, чтобы они продолжали действовать в качестве предводителей глобальной сети "Аль-Каиды", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на специальном телефонном брифинге, который был проведен в связи с публикацией Госдепартаментом США очередного ежегодного доклада о борьбе с терроризмом в мире.

По версии Годфри, правительство в Тегеране позволяет "безопасно проживать в Иране" представителям сети "Аль-Каида". Кроме того, "Иран продолжает поддерживать финансированием, подготовкой, предоставлением оружия и техники спектр террористических группировок, внесенных в черные списки", полагает американский дипломат.

Как утверждается в упомянутом докладе, "Иран по-прежнему не готов привлечь к ответственности главарей "Аль-Каиды", проживающих в стране <...>". Тегеран "отказывается публично назвать имена" этих лиц, которые, как ему известно, находятся на территории Ирана, убеждены авторы документа. Согласно изложенной ими информации, Иран позволяет представителям "Аль-Каиды" действовать на своей территории "по меньшей мере с 2009 года", заниматься в том числе "переброской [денежных] фондов и боевиков в Южную Азию и Сирию".

Соединенные Штаты относят Иран к категории стран - спонсоров терроризма. В настоящее время в ней фигурируют еще только КНДР и Сирия.