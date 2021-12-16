Совет НАТО утвердил бюджет организации на 2022 год на уровне €1,85 млрд

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Североатлантический совет утвердил бюджет НАТО на 2022 год на уровне €1,85 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении альянса. Речь идет не о суммарном военном бюджете государств альянса, а о бюджете бюрократических структур НАТО, который формируется из взносов всех стран-членов пропорционально их ВВП.

"Страны НАТО согласовали военный и гражданский бюджет организации на 2022 год. Гражданский бюджет составил €289,2 млн, военный бюджет - €1,56 млрд", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что гражданский бюджет расходуется на оплату работы персонала, покрывает текущие расходы всех структур и различные программы. По сравнению с 2021 годом он вырос на 8,9%. Основной причиной повышения расходов в НАТО назвали "адаптацию кибернетических возможностей альянса", что может означать закупку новых компьютеров для штаб-квартиры в Брюсселе.

Военный бюджет организации покрывает расходы на военных сотрудников организации, расходы на содержание командных структур, а также на оплату части операционных расходов военных миссий. В целом военный бюджет организации сократился на 3% по сравнению с уровнем 2021 года.

Эти цифры не имеют отношения к суммарным оборонным расходам государств НАТО, которые по требованию США ежегодно повышаются, причем каждая страна альянса должна довести свои оборонные расходы до 3% ВВП к 2024 году. В 2021 совокупные оборонные расходы всех 30 государств НАТО достигли $1,174 трлн.