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Афганское сопротивление объявило об уничтожении 61 боевика "Талибана" за восемь дней

Еще 42 радикала получили ранения

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь ополченцев Сибгатулла Ахмади на своей странице в Facebook.

"За последние восемь дней в ходе успешных партизанских операций против "Талибана" в провинциях Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Герат, Нангархар и Кунар уничтожен 61 боевик талибов, еще 42 получили ранения", - указал он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент республики Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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