Отвернуться от Европы. Папа Римский — западный политик, который не любит Запад

17 декабря главе католической церкви исполняется 85. Последние восемь из них он потратил на то, чтобы закрепить связи с Востоком и Югом в ущерб Старому Свету. Дружественной в Ватикане считают и Россию

В самом большом общественном объединении мира (свыше 1 млрд 300 млн верующих) этот день не пройдет незамеченным. 85 лет назад на свет появился Хорхе Марио Бергольо — сначала ребенок итальянских эмигрантов в бедном пригороде Буэнос-Айреса, ученик технической средней школы, затем монах-иезуит, епископ, кардинал и с марта 2013-го — 266-й Папа Римский Франциск. Под его руководством католическая церковь меняет свой курс: разворачивается от Европы к бедным странам Южного полушария, где интерес к религии не утрачен. Стремление заслужить уважение среди самых обездоленных (с надеждой обратить их в свою веру) делает из папы Франциска необычную фигуру: западного политика, обрушивающегося с критикой на Запад. Для России такой подход не лишен выгод. Держа в уме симпатии третьего мира, а не Европы, Франциск выступает за примирительное отношение не только к нашей стране, но и к Белоруссии. Ватиканский гамбит Историческая легенда приписывает Иосифу Сталину слова о Ватикане: "У него нет танковых дивизий". Ход событий в Восточной Европе показал, что религия способна влиять на умы и без грубой силы. В 1980-е при папе Иоанне Павле II католическая церковь использовала свои приходы, чтобы поддержать протесты в Польше. Падение коммунизма последовало в том числе потому, что его добивался Ватикан. На постсоветском пространстве у Папы Римского есть давние очаги влияния: униатская церковь Украины и приходы в Белоруссии, 15% жителей которой — католики. Франциск назначает епископов, чья роль может серьезно возрасти при политических катаклизмах — вплоть до превращения в посредников между властью и протестующими. Поэтому постсоветские лидеры, держа в уме 1980-е, уделяют внимание отношениям со Святым престолом, даже не являясь католиками. Ход событий показал, что вложения в отношения с папой Франциском не прошли бесследно. После начала конфронтации России с Западом Ватикан дал понять, что не видит для себя в ней места. Католические приходы не приняли весомого участия в событиях "евромайдана" и в белорусских протестах 2020-го. Зато продолжились встречи папы с Владимиром Путиным (трижды) и Александром Лукашенко, которого понтифик — единственный из западных лидеров — продолжил принимать и после введения санкций в 2011 году. В 2016-м разговор прошел "лучше не бывает", объявил белорусский лидер и тогда же пригласил Папу Римского в Минск. В 2020-м Белоруссия подтвердила, что это приглашение в силе, а Ватикан снял со служения архиепископа Тадеуша Кондрусевича, выступившего с поддержкой протестов. Восточную политику Папы Римского не раз критиковали на Западе, но признаков того, что она претерпит изменения, пока нет. Нежелание папы Франциска участвовать в большом давлении Запада на Москву и Минск проявляется в готовности учесть российские интересы. В 2015 году во время встречи с Путиным папа по своей воле упомянул русскоязычных Донбасса как силу, которая заслуживает, чтобы с ней считались, а общаясь с Лукашенко в 2016-м, по словам белорусского президента, признал успехи его страны в избегании "катаклизмов". На этом фоне сближение произошло между церквами: в феврале 2016-го Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели встречу в аэропорту Гаваны.

Описание Папа Римский Франциск и патриарх всея Руси Кирилл, Гавана, 12 февраля 2016 года © AP Photo/Gregorio Borgia, Pool

Следующая беседа лицом к лицу может состояться уже в ближайшее время: об этом сообщают официальные источники и в Ватикане, и в РПЦ. Папа мигрирует от Европы Примирительное отношение Папы Римского к России — часть большой стратегии Ватикана, предпочитающего улучшать отношения с незападными странами, компенсируя это напряжением со старой Европой. Стоящая за этим логика имеет нечто общее с религиозной демографией. Чем ниже число практикующих католиков в Старом Свете, тем меньше Святой престол чувствует себя связанным с политикой Запада или учетом его интересов. Зато совсем иначе поступает, когда открывается возможность укрепить авторитет в третьем мире, где католическая община продолжает свой рост. С первых дней после своего избрания в 2013 году папа Франциск — последовательный защитник мигрантов. Первый визит за стены Вечного города он совершил на итальянский остров Лампедузу, по пути куда чаще всего гибнут мигранты из Северной Африки. С тех пор понтифик подтвердил свою поддержку им делом: в 2016-м забрал с собой в Италию 12 переселенцев, добравшихся до греческого Лесбоса, в 2021-м — еще 12, приплывших к Кипру, а во время миграционного кризиса 2015 года размещал беженцев непосредственно в Ватикане. Тогда же папа обратился с призывом к каждому католическому приходу — приютить у себя по крайней мере одну семью переселенцев.

Описание Папа Римский Франциск на острове Лампедуза, 8 июля 2013 года © EPA/CIRO FUSCO

Но даже и когда острота кризиса миновала, папа не сбавил темпа, поддерживая право на въезд. Противников приема беженцев он обвинял в забвении христианских ценностей, узком национализме, бессердечии, а Дональда Трампа, известного жесткими миграционными решениями, назвал не имеющим ничего общего с верой в Иисуса. Последняя по времени речь Франциска в поддержку миграции — одна из самых ярких. В декабре 2021 года на Лесбосе глава Римской католической церкви объявил о "кораблекрушении цивилизации", вызванном нежеланием европейцев прийти на помощь переселенцам, оказавшимся у их дверей. "Узкий национализм ведет к катастрофическим последствиям", — провозгласил Франциск. Занятую Ватиканом позицию иногда называют выгодной мусульманам. Но как показывает социологическое исследование Pew, проблема сложнее: только 27% переселенцев в мире исповедуют ислам, тогда как христианство — 49%. Выступая в поддержку миграции из бедных стран в богатые, Папа Римский не теряет из виду свою аудиторию и в конечном счете укрепляет католическую церковь, хотя и не принимает при этом в расчет интересы Европы. Бесплодная смоковница О том, что отношения папы Франциска со Старым Светом — не из легких, мир узнал уже во время его выступления в Европарламенте в 2014 году, когда понтифик неожиданно для всех сравнил Европу с "бесплодной женщиной", "теряющей свою душу". Если отталкиваться только от сокращения числа верующих на континенте, с логикой Ватикана можно согласиться, но высказанная так прямо мысль привела к скандалу. Франциску позвонила Ангела Меркель (тоже бездетная женщина), и, как рассказал сам папа в 2016 году, ему пришлось успокаивать ее. Зато едва ли объяснения от Папы Римского способны умерить гнев правых консерваторов и националистов, обвиняющих католическую церковь в предательстве Европы. Во время миграционного кризиса 2015–2016 годов между Ватиканом и ультраправыми развернулась война нервов. Епископат поддерживал миграцию, а националисты сопротивлялись ей как могли.

Описание Катер береговой охраны Греции с мигрантами в районе острова Лесбос, 19 февраля 2016 года © AP Photo/Manu Brabo

В 2016-м мэр города Бергамо Фабрицио Сала обвинил католических лидеров в забвении своего долга перед ближними, которым они предпочли дальних: деньги вместо поддержки нищих потратили на мигрантов. А манифестации партии "Альтернатива для Германии", главной антимигрантской силы в ФРГ, прошли тогда на фоне акции духовенства: в Кельне и Эрфурте погасили освещение соборов, чтобы продемонстрировать, что церковь не имеет к националистам никакого отношения. Мнение самого популярного лидера крайне правых в Европе Марин Ле Пен не оставляет сомнений в том, что она считает источником проблем самого папу: "Сама я сохраняю твердую веру, но признаю, что разозлена на церковь. Она вмешивается буквально во все кроме того, во что действительно должна вмешиваться". Франциска Ле Пен назвала "глобалистским бульдогом". Конфликт, развернувшийся на уровне политики, дополнился церковной микрореформой, болезненно задевшей консерваторов. Папа Франциск чрезвычайно осложнил использование латиноязычной мессы при богослужении, вызвав настоящий всплеск ярости у тех, кто не мыслит литургию без ее старинного языка. "Франциск НЕНАВИДИТ нас. Он НЕНАВИДИТ традицию. И с ней вместе все, что есть прекрасного и благого", — написал популярный в США католический блогер Rorate Caeli. В другом традиционалистском блоге, итальянском, высказались мягче, но не менее определенно: "Милосердие всегда и милосердие грешникам, и даже без призыва покаяться, но никакой милости для небольшой группы католиков-традиционалистов", — обличает решение Франциска ресурс Messa in Latino. Покаяние и скидка Стремление папы дистанцироваться от старых форм католической жизни можно объяснить борьбой церкви за сохранение престижа в общественном мнении на фоне скандалов, которые именно при Франциске сотрясали ее чаще, чем когда бы то ни было. Вины папы здесь нет — это была расплата за прошлое. Преступления, обычно сексуального характера, совершенные клириками в XX веке, становятся известны с большим запозданием, подстегивая Ватикан реагировать — предлагать обновленный облик церкви. И Франциск, ответственный за эту задачу, тратит все силы на то, чтобы справиться с ней. Только в 2021 году о злодеяниях священнослужителей прошлого вспомнили дважды: первый раз — в мае, когда на участках в религиозных школах Канады обнаружили несколько сотен детских захоронений, сохранявшихся в тайне многие десятилетия; и в октябре, когда внутреннее расследование во Франции после опроса свидетелей выявило 3 тыс. клириков-педофилов, служивших в церкви начиная с 1950-х годов. Общее число пострадавших неизвестно, но предварительно его оценивают в астрономические 200 тыс. человек. В предыдущие годы Франциска не было легче: сексуальные скандалы следовали друг за другом. В 2018-м внутреннее расследование в Германии выявило 3 677 случаев надругательства со стороны клириков за несколько истекших десятилетий, а в Австралии педофилами признали 7% ранее служивших клириков. В 2014 году на фоне сексуального скандала в Чили все 35 епископов этой страны вынуждены были написать прошения об отставке.

Описание Акция протеста против Джона О'Рейли, обвиняемого в насилии над несовершеннолетними в Чили, 11 ноября 2014 года © REUTERS/Ivan Alvarado