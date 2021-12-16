Лидеры стран ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в четверг приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

"В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля", - сказал он.

По словам дипломата, в ближайшие недели Брюссель формально оформит решение о продлении санкций, которое будет затем опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу. Существующие рестрикции должны были прекратить действовать 31 января.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.