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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против "ответственных за давление на "Мемориал"

Авторы документа также призвали "снять все выдвинутые против "Мемориала" обвинения" и "прекратить давление на гражданское общество и правозащитников" в России

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Европейский парламент принял в четверг резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкции против российских официальных лиц, "причастных к давлению", оказываемому, по мнению европарламентариев, на международную организацию "Мемориал" и одноименный правозащитный центр (признаны в РФ НКО - иностранными агентами).

Согласно сообщению на сайте Европарламента, призыв адресован верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Кроме того, авторы документа призвали "снять все выдвинутые против "Мемориала" обвинения" и "прекратить давление на гражданское общество и правозащитников" в России.

Резолюция Европарламента носит не обязательный характер для исполнительных институтов ЕС, а консультативный.

Московский городской суд начнет 23 декабря рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Генеральная прокуратура ранее подала в Верховный суд РФ иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура предъявила аналогичный иск к правозащитному центру "Мемориал". Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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