ЕС намерен ответить санкциями в координации с партнерами на любую агрессию против Украины

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Евросоюз обещает ответить санкциями "в координации с партнерами" на любую военную агрессию против Украины. Об этом говорится в заявлении 27 лидеров стран ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам дискуссии по Украине на саммите.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнерами", - отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС призывает Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. "Евросовет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в нем.

В заявлении также отмечается, что ЕС поддерживает дипломатические усилия и нормандский формат по реализации минских соглашений.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.