Саммит ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС осудили действия Минска по "инструментализации мигрантов и беженцев", в результате чего на границе с ЕС образовался гуманитарный кризис, и объявили о готовности принять новые санкции против Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) подчеркнул важность скорейшей имплементации запретительных мер после утверждения пятого санкционного списка и заявил о готовности принять новые санкции в случае необходимости", - говорится в заявлении.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС потребовали обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям в Белоруссию для помощи мигрантам.

"Европейский совет подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа для международных организаций в Белоруссию и расширения гуманитарной поддержки, а также содействия возвращению мигрантов [на родину] из Белоруссии", - отмечается в заявлении.