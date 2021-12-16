Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральная ассамблея ООН одобрила в четверг на заседании российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.

Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.

Как заявил ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, "принятие данной резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств - членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации".

Российский дипломат указал, что в резолюции подчеркивается недопустимость "героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом".

Россия на протяжении последних нескольких лет ежегодно инициирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма и борьбе с неонацизмом. США и Украина каждый раз голосуют против нее.