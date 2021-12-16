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Бывший подрядчик Пентагона арестован в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ

В случае признания виновным Джону Роуву грозит пожизненное заключение

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американец, осуществлявший ранее испытательную деятельность по контракту с Пентагоном, задержан в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в четверг.

По его данным, 63-летний Джон Роув - младший был задержан в среду вечером в штате Южная Дакота. Ему предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Теги
СШАРоссия
Бывший подрядчик Пентагона арестован в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу России
Джон Роув - младший был задержан в Южной Дакоте, в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение
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