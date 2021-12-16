{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Саммит ЕС назвал отношения с США и НАТО ключевыми для безопасности Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза назвали в четверг на саммите отношения с США и НАТО ключевыми для обеспечения безопасности сообщества в контексте дискуссии о "стратегической автономии ЕС" и подготовке первой собственной концепции по безопасности - "Стратегического компаса ЕС". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении саммита ЕС.

"Трансатлантические отношения и сотрудничество ЕС и НАТО играют ключевую роль для нашей общей безопасности", - отмечается в разделе документа, посвященном развитию стратегической автономии ЕС.

Бывший подрядчик Пентагона арестован в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу России
Джон Роув - младший был задержан в Южной Дакоте, в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение
Читать полностью