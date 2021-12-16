Саммит ЕС назвал отношения с США и НАТО ключевыми для безопасности Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза назвали в четверг на саммите отношения с США и НАТО ключевыми для обеспечения безопасности сообщества в контексте дискуссии о "стратегической автономии ЕС" и подготовке первой собственной концепции по безопасности - "Стратегического компаса ЕС". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении саммита ЕС.

"Трансатлантические отношения и сотрудничество ЕС и НАТО играют ключевую роль для нашей общей безопасности", - отмечается в разделе документа, посвященном развитию стратегической автономии ЕС.