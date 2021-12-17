Кулеба заявил, что санкции Запада против России могут касаться отключения от SWIFT

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемые западными партнерами Украины санкции в отношении России включают ограничения торговли, а также возможность отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

По его словам, на Западе разрабатывают санкции против России "на случай агрессии". "Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, <..> ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - уточнил Кулеба.

Киев призывает партнеров ускорить разработку санкций против Москвы, заявил министр. "Я повторяю всем своим коллегам: <...> если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу дадите понять России, какую цену ей придется заплатить при новом нападении [на Украину], - это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - сказал глава дипведомства. В то же время Кулеба признал, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.

Он проинформировал, что тема экономических санкций против России затрагивается в том числе и на переговорах Украины и США. "Ключевые элементы <...> поддержки со стороны США - это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", - указал глава МИД.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от SWIFT.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.