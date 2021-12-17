НАТО готова к диалогу с РФ по укреплению доверия при принятии Москвой мер по деэскалации

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Североатлантический совет подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности и заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если Москва "предпримет конкретные меры по снижению напряженности". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета НАТО.

"Мы осведомлены о недавних предложениях России по европейской безопасности. Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <...> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия", - говорится в документе.