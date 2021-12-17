В посольстве Китая заявили, что США грубо нарушают правила свободной торговли

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты грубо нарушают правила свободной торговли, угрожают безопасности глобальных цепочек поставок, препятствуют развитию науки. Об этом заявил в четверг корреспондент ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Вашингтоном санкции против Пекина.

"Китай всегда выступает против попыток США чрезмерно расширить концепцию национальной безопасности и оказывать необоснованное давление на китайские компании и исследовательские институты", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что действия вашингтонской администрации "грубо нарушают правила свободной торговли, всерьез угрожают безопасности мировым промышленным и производственно-сбытовым цепочкам, препятствуют развитию науки и технологий человечества и серьезно подрывают благосостояние и интересы людей во всех странах, включая США".

"Мы призываем Соединенные Штаты немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и научно-исследовательских институтов", - указал Лю Пэнъюй.