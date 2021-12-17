Байден планирует в 2024 году переизбираться в паре с Харрис

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года и намерен делать это в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать интервью Харрис газете The Wall Street Journal, в котором она призналась, что не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах 2024 года. "Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать <...> о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить", - ответила Жан-Пьер.

Ее попросили уточнить, планирует ли Байден участвовать в этих выборах в паре с Харрис. "Да, он планирует. Ничего не изменилось", - заверила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Ранее телеканал CNN, сообщал, что Харрис и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями с офисом президента США Джо Байдена. Помимо этого, опустился рейтинг одобрения деятельности вице-президента. Сама Харрис отвергла предположение, что ей не поручают важных заданий, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала в Twitter, что вице-президент является не только "жизненно важным партнером" Байдена, но еще и представляет собой "решительного лидера, который занимается ключевыми проблемами в стране".

В марте президент Байден возложил на Харрис обязанности по решению миграционных проблем в стране, которые американские СМИ назвали главной "головной болью" новой администрации. В связи с этим она стала объектом активной критики со стороны республиканцев.