Сенат утвердил Николаса Бернса новым послом США в Китае

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава в четверг утвердил Николаса Бернса на должность американского посла в Китае. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Голосование продолжается, однако Бернс уже получил достаточное для утверждения число голосов.

Бернс является кадровым дипломатом в отставке. Президент США Джо Байден выдвинул его кандидатуру на пост посла в КНР в августе. В 2005-2008 годах Бернс был заместителем госсекретаря США по политическим делам, до этого - американским постпредом при НАТО.