Депутат Рады от "Слуги народа" осудил позицию Украины по резолюции о борьбе с неонацизмом

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал голосование Украины против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

По мнению Бужанского, украинская сторона могла бы воздержаться. "А просто не проголосовать за резолюцию, осуждающую нацизм, раз уж принято такое решение, а не голосовать против нее в ООН, никак нельзя?" - задал он риторический вопрос.

Генеральная ассамблея ООН одобрила в четверг на заседании российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.

Россия на протяжении последних нескольких лет ежегодно инициирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма и борьбе с неонацизмом. США и Украина каждый раз голосуют против нее.