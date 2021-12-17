Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Голосование по данному проекту резолюции прошло в четверг.

В поддержку резолюции высказались 64 страны, против - 20, воздержались - 93. В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование. "Представленный проект резолюции по Крыму - часть этой антироссийской кампании", - указал он. Российский дипломат отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются. Кузьмин добавил, что каждый желающий может убедиться в этом сам. "Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент", - отметил он.

Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.