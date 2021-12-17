БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Германия и Франция намерены оживить "нормандский формат" и сделать его снова эффективным. Об этом заявил в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

"Члены Европейского совета едины во мнении - и мы [Германия и Франция] особенно: ясно должно быть, что тот, кто нарушит эти границы [Украины], должен считаться с соответствующей реакцией", - сказал он. "С нашей стороны мы настаивали на том, что мы намерены сделать снова деятельным и эффективным тот формат, который существует и с которым так связаны Германия и Франция, а именно "нормандский формат", - отметил Шольц, подчеркнув необходимость соблюдения заложенных в нем принципов. "Это мы обсудили с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также с другими [лидерами]", - сообщил канцлер.