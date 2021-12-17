Шольц заявил, что ЕС готовит меры на случай военного конфликта России и Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидеры ЕС готовят меры на случай военного конфликта РФ и Украины, оценивают их последствия и эффективность, но надеются, что до такого обострения дело не дойдет. Об этом заявил в ночь на пятницу в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

"Мы обсуждаем меры, к которым можем прибегнуть в случае, если не удастся добиться мирного развития ситуации. Но то, что мы это делаем, что мы оцениваем отдельные меры, их последствия и эффективность, - это только подготовка на случай, до которого не должно доходить", - сказал он.