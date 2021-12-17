Макрон ожидает прогресса по дискуссии в "нормандском формате" в ближайшие недели

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Франция рассчитывает на возвращение России к дискуссиям в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине и надеется добиться прогресса в течение ближайших недель. Об этом заявил в ночь на пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, минские соглашения и "нормандский формат". Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели", - сказал он.