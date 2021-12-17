ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом заявил в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения", - сказал Мишель. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли дать конкретного ответа на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

Ранее источник ТАСС в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе сообщил, что секторальные санкции будут вновь продлены на 6 месяцев, до 31 июля. По словам дипломата, в ближайшие недели Брюссель формально оформит решение о продлении санкций, которое будет затем опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.