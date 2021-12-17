Токио выразил Пекину протест из-за вхождения кораблей КНР в зону у островов Сенкаку

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии направило властям Китая протест из-за вхождения 16 декабря четырех патрульных кораблей морской полиции КНР в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Заход китайских кораблей в наши территориальные воды противоречит международному праву, в связи с чем мы выразили протест по дипломатическим каналам, - объявил Мацуно. - Подобные инциденты вызывают сожаление и являются недопустимыми. Мы намерены и дальше прилагать необходимые усилия для наблюдения за островами Сенкаку, а также спокойно и твердо взаимодействовать с властями Китая по этому вопросу".

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протесты, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.