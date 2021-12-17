В представительстве Афганистана при ООН сменился руководитель

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Представительство Исламской Республики Афганистан при ООН временно возглавит Насир Ахмад Фаик, он заменит Гуляма Исхакзая, ранее подавшего в отставку. Соответствующее сообщение в четверг опубликовано на странице представительства в Twitter.

"Постоянное представительство Исламской Республики Афганистан при ООН сообщает, что Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией в качестве временного поверенного в делах. Миссия продолжит сотрудничать с другими государствами - членами ООН и органами этой международной организации в целях разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане", - написано в сообщении.

Предыдущий глава представительства Гулям Исхакзай подал в отставку в среду. Как пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источник, причиной такого решения стал переход реальной власти в Афганистане к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. В сентябре радикальное движение огласило состав своего временного правительства. Международное сообщество не спешит с его признанием.

6 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла рекомендации комитета по проверке полномочий (аккредитационный комитет), посоветовавшего на прошлой неделе отложить решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы. Решение по докладу комитета было принято без голосования. На практике оно означает, что представлять соответствующие страны во всемирной организации продолжат прежние представители.

Назначенный бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани представителем в ООН посол Гулям Исхакзай ранее направил в международную организацию письмо об аккредитации. "Талибан" предлагает на эту должность официального представителя катарского политического офиса радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина.